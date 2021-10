Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Versuchter Einbruch in Vereinshaus

Mannheim (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 15 Uhr, verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt zu einem Vereinsgelände im Gartenschauweg. Mit einem Vorschlaghammer machte sich der Täter anschließend am ansässigen Vereinsheim eines Fussballvereins zu schaffen. Trotz großer Gewalteinwirkung gelang dieser jedoch nicht in die verschlossenen Räumlichkeiten. Auch wenn nichts entwendet wurde, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 an die Beamten zu wenden.

