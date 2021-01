Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der L 21 zwischen Wieck und Prerow, Lk V-R

BarthBarth (ots)

Am 09.01.2021 kam es gegen 16:20 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der L 21 zwischen Wieck und Prerow.

Der 20-jährige deutsche Fahrer eines VW Polo aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen befuhr zusammen mit seiner ebenfalls aus der Region stammenden 18-jährigen Beifahrerin die L 21 aus Richtung Wieck in Richtung Prerow. In einer leichten Rechtskurve kam der Pkw aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass sich das Fahrzeug in weiterer Folge mehrfach überschlug. Der Führer des Pkw wurde hierbei aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde unter Einsatz eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht. Die Beifahrerin wurde ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus nach Stralsund mit einem Rettungswagen transportiert. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 4.000,00 Euro. Die L 21 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Ein Sachverständiger der DEKRA kam zur Ermittlung der Unfallursache am Unfallort zum Einsatz. Zudem waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Born a. Darß und Wieck a. Darß im Einsatz.

Im Auftrag Christian Lentzner Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell