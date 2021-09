POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 11.09./12.09.2021

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Barßel -Trunkenheit im Straßenverkehr -

Am 12.09.2021, gegen 05:40h, befuhr ein 34-jähriger "Barßeler" mit seinem Pkw die Westmarkstraße in 26676 Barßel. Hier kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Straße ab und fuhr in einen dortigen Graben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Dem 34-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Friesoythe- Sachbeschädigung-

In der Nacht vom 11.09.2021 auf den 12.09.2021 beschädigten bislang unbekannter Täter die Außenspiegel eines VW Polo in der Elbestraße. Es wurden beide Außenspiegel abgetreten. Der Pkw war auf dem Parkplatz einer dortigen Diskothek abgestellt.

Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann wird gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen (0449193160).

Barßel - Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten-

Am 12.09.21, gegen 03:35h, wird eine Körperverletzung in einer Gaststätte in 26676 Barßel gemeldet. Ein 25-jähriger aus der Gemeinde Bad Zwischenahn hat demnach den Gaststätteninhaber sowie eine Angestellte geschlagen. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde dem 25-jährigen ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam er nicht nach. Auch Angehörigen gelang es nicht den 25-jährigen zu beruhigen. Im Verlauf der weiteren Sachverhaltsaufnahme erschien nun der 51-jährige Vater des 25-jährigen. Dieser beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten massiv. Erst nun gelang es weiteren Familienangehörigen sowohl den 25-jährigen als auch dessen 51-jährigen Vater vom Einsatzort zu entfernen. Gegen den 25jährigen wie auch dessen 51-jährigen Vater wurden Strafanzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung gefertigt.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person-

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, ereignete sich am 09.09.2021, gegen 07:30 Uhr, ein Verkehrsunfall auf dem "Bernethsdamm" ungefähr auf Höhe der Einmündung zur Industriestraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist aus einer Nebenstraße eines dortigen Blumengeschäfts auf den "Bernethsdamm" gefahren. Hierbei übersieht er ein 13-jähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad. Es kommt zu einem leichten Zusammenstoß woraufhin die 13-jährige zu Boden stürzt. Die 13-jährige gibt zunächst an, dass sie nicht verletzt und alles in Ordnung sei. Im späteren Verlauf des Vormittages bemerkt sie jedoch Schmerzen an ihrem Fuß, so dass sie sich ins Krankenhaus begibt. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (0449193160) oder der Polizei in Bösel (04494922620) in Verbindung zu setzen.

