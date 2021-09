Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 10.09.2021 bis 11.09.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr - Am Freitag, 10.09.2021, gegen 20:50 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg, auf der B213 in Höhe Abfahrt West, ein Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem PKW, Renault Transporter, die B213 in Fahrtrichtung Löningen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Leitpfosten und Verkehrszeichen und kam schließlich in der Berme zum Stehen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Cloppenburger unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 2.200 Euro.

Löningen - Diebstahl aus Kfz - Am Freitag, 10.09.2021, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines PKW, VW Golf, ein und entwendete aus dem Innenraum eine Handtasche. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Fahrzeug war im genannten Zeitraum in Löningen, Zur Reithalle, ordnungsgemäß verschlossen auf einem Parkplatz abgestellt. Etwaige Täterhinweise nimmt die Polizei in Löningen unter der Rufnummer 05432-803840 entgegen.

Essen /Oldb. - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Am Freitag, 10.09.2021, um 20:45 Uhr, kam ein 21-jähriger aus Bösel mit seinem PKW, Ford Focus, aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt, auf gerader Strecke der B68 in Essen/Oldb., nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte frontal gegen einen Baum. Hierbei wurde der Fahrzeugführer im PKW eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Essen/Oldb. aus diesem befreit werden. Der PKW war zum Unfallzeitpunkt nicht zugelassen. Während der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der schwer verletzte Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die B68 musste während der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht - Am Freitag, 10.09.2021, gegen 09:30 Uhr, befuhr eine 24-jährige Cloppenburgerin mit ihrem PKW, BMW, die Straße Pingel-Anton in Cloppenburg in Richtung stadteinwärts, um nach links in die Poststraße abzubiegen. Hierbei touchierte ein entgegenkommender PKW, Opel Zafira die rückwärtige Seite des BMW. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne eine Schadenregulierung zu ermöglichen. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, sollen sich bei der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 melden.

