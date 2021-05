Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Erneute Enkeltrickanrufe

Güstrow (ots)

Am Freitag meldeten sich mehrere Bürger bei der Polizei, um Betrugsstraftaten zu melden. Bei den Telefonaten wurden Geldforderungen zwischen 1.500,- und 23.000,-EUR erhoben. Dabei ging es um angebliche Kautionszahlungen. In keinem der gemeldeten Fälle wurden Zahlungen getätigt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, grundsätzlich keine Geldzahlungen bei derartigen Anrufen zu leisten. Erkundigen Sie sich immer vorab bei ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle, ob der geschilderte Sachverhalt der Realität entspricht.

