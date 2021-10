Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Frauen belästigt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 25-jähriger Mann, der zuvor in einer Bar an der Steinstraße mehrere Frauen belästigt und unsittlich berührt haben soll, wurde am Sonntag (10.10.2021) um 01.30 Uhr von der Polizei festgenommen. Zwei Barbesucherinnen im Alter von 18 und 19 Jahren hatten Anzeige erstattet, nachdem der Mann sie nacheinander gegen ihren Willen geküsst, begrabscht und bedrängt hatte. Als er danach das Lokal verließ, wurde er gegenüber zwei weiteren Frauen, die im Außenbereich standen, verbal aufdringlich und versuchte, nach ihnen zu greifen. Nach seiner Festnahme wurde der Tatverdächtige, der dem Haftrichter vorgeführt werden sollte, in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Auf Anweisung der Bereitschaftsstaatsanwältin erfolgte heute Morgen seine Entlassung.

