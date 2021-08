Polizei Düren

POL-DN: Brand in einer Lagerhalle

Düren (ots)

In einer Lagerhalle in der Straße "An der Tränke" kam es Montagnachmittag zu einem Brand. Eine Person musste mit Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Gegen 16:30 Uhr ging die Meldung über den Brand bei Feuerwehr und Polizei ein. Bei Zerlegearbeiten an einem Pkw in der Lagerhalle war das Feuer ausgebrochen. Ein Mann, der mit den Arbeiten beschäftigt war, versuchte zunächst, den Brand mit Hilfe von Feuerlöschern zu bekämpfen. Dies gelang jedoch nicht. Erst die hinzugerufene Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Zwei Männer, ein 37-jähriger und ein 24-jähriger Dürener, wurden durch den Brand verletzt. Während der ältere der beiden mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde, trug der jüngere leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell