Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Jülich

Jülich (ots)

Am Montag, 30.08.2021, kam es am späten Nachmittag zu einem Wohnungseinbruch. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Um 17:30 Uhr meldete der Bewohner einer Wohnung in der Düsseldorfer Straße der Polizei einen Einbruch. Seine Dachgeschosswohnung befindet sich in einem Reihenhaus, das sechs Wohnparteien beherbergt. Die Wohnungstür des Geschädigten wurde aufgehebelt und die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Was genau entwendet wurde, war noch unklar. Es ist anzunehmen, dass der oder die Einbrecher an der Haustür klingelten und hereingelassen wurden.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und bittet Zeugen, die gestern in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich der Düsseldorfer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Nummer 02421-949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell