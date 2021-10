Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Balthasar-Neumann-Straße ist am Montag (11.10.2021) aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in einem Kellerabteil ausgebrochen. Ein Anwohner meldete kurz nach 13.00 Uhr über Notruf dunklen Rauch, der aus dem Gebäude quoll. Die alarmierte Feuerwehr brachte daraufhin eine 48 Jahre alte gehbehinderte Frau nach draußen; die übrigen Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Bislang gibt es keine Verletzten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach der Brand in einem Kellerverschlag im Untergeschoss aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

