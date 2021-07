Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Graffiti an der Stiftskirche

Kaiserslautern (ots)

Eine Sachbeschädigung an der Stiftskirche ist der Polizei am Dienstagnachmittag gemeldet worden. Ein Zeuge hatte gegen 17 Uhr eine fünfköpfige Gruppe beobachtet, die im Hinterhof der Kirche eine Wand mit Graffiti besprühte und anschließend in Richtung Steinstraße davonlief.

Eine Streife rückte sofort aus, konnte aber die beschriebene Gruppe in der Umgebung nicht mehr sichten. Am Tatort fanden die Beamten eine Sprühdose, die offensichtlich von den Tätern zurückgelassen wurde. Die Spraydose wurde sichergestellt, die weiteren Ermittlungen laufen.

Von der Tätergruppe ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich um fünf Jugendliche oder junge Männer gehandelt hat, manche dunkelhäutig, manche hellhäutig. Die meisten trugen dunkle Kleidung (schwarze Hose, schwarzes Shirt) und dazu weiße Sportschuhe. Einer der Beteiligten, der sich mehrfach umschaute, ob sie beobachtet werden, war bekleidet mit einer blauen Jeans und einem beigefarbenen Kapuzenpullover. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 / 369 - 2150. |cri

