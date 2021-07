Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Ford Fiesta beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Beschädigungen hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag an seinem Auto festgestellt. Als der 37-Jährige die "Bescherung" entdeckte, stand sein Ford Fiesta in der Bismarckstraße gegenüber einer Pizzeria.

Ob die Schäden am Heck und an der Beifahrerseite des Wagens aber definitiv während des Parkens an dieser Stelle zwischen 11 und 14.45 Uhr entstanden sind, konnte der Mann nicht zweifelsfrei sagen.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben. Hinweise bitte unter 0631 / 369 - 2150 an die Polizeiinspektion 1. |cri

