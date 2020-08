Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht mit 10.000 Euro Sachschaden; Hildrizhausen: 53-jährige PKW-Lenkerin gegen Baum geprallt

Leonberg-Eltingen: Unfallflucht mit 10.000 Euro Sachschaden

Am Mittwoch ereignete sich zwischen 02.45 Uhr und 16.00 Uhr in der Hertichstraße in Eltingen eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker rangierte auf dem Gelände einer Lagerhalle und fuhr vermutlich rückwärts gegen die Wand der Halle. Ohne sich anschließend um den Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, entgegen.

Hildrizhausen: 53-jährige PKW-Lenkerin gegen Baum geprallt

Mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme ihres Führerscheins endete am Mittwoch gegen 22.40 Uhr die Fahrt für eine 53-jährige Mercedes-Lenkerin in der Altdorfer Straße in Hildrizhausen. Die Frau war beim Befahren des Kreisverkehrs der Altdorfer Straße im Einmündungsbereich zur Straße "Auf der Höhe", vermutlich da sie sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres PKW gesetzt hatte, von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Passant half der 53-Jährigen aus dem Fahrzeug. Die alarmierte Polizei bemerkte Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Wert von über zwei Promille. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Hildrizhausen und Holzgerlingen befanden sich mit insgesamt 14 Wehrleuten und drei Fahrzeugen im Einsatz.

