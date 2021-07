POL-PPWP: Automat aufgebrochen

Polizeipräsidium Westpfalz

Einen Zigarettenautomaten haben unbekannte Täter in der Mannheimer Straße aufgebrochen. Tatzeit war vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 2 und 8 Uhr.

Ein Mitarbeiter der Automatenfirma stellte am Dienstagmorgen an dem Gerät, das in Höhe des Hauses Nummer 105 steht, Aufbruchspuren fest. Ersten Überprüfungen zufolge wurden allerdings weder Geld noch Zigaretten aus dem Automaten gestohlen. Es blieb beim angerichteten Sachschaden - geschätzt: rund 1.000 Euro.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

