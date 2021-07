Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit Blechschaden auf der B 500 (06.07.2021)

Furtwangen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall gekommen ist es am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der Bundesstraße 500 zwischen Kaltenherberg und Neueck. Ein 72-jähriger Ford Tourneo Fahrer bog von einem Feldweg auf die B 500 und übersah eine in Richtung Furtwangen fahrende 53-Jährige in einem Ford Focus. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.500 Euro

