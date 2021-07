Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Fehlalarm sorgt für Feuerwehreinsatz

Singen (ots)

Ein Fehlalarm eines Feuermelders hat in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gegen 5.45 Uhr teilte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße mit, dass ein Feueralarm in einer leerstehenden Wohnung ausgelöst worden sei. Die Freiwillige Feuerwehr Singen kam daraufhin mit 15 Kräften und 2 Fahrzeugen vor Ort. Nach einer Überprüfung konnte Entwarnung gegeben werden: Der Feuermelder hatte aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell