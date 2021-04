Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Dornhan/RW) Arbeitsmaschine verursacht kilometerlange Ölspur

Sulz/Dornhan (ots)

Eine über zehn Kilometer lange Ölspur hat am Dienstagabend eine selbstfahrende Arbeitsmaschine auf der Durchgangsstraße im Glatttal hinterlassen. Von der Einmündung in die ehemalige B14 in Horb-Neckarhausen bis hinweg nach Leinstetten zog sich die Spur von ausgelaufenem Hydrauliköl auf der vielbefahrenen Kreis- und Landstraße. Nachdem die Polizei und Feuerwehr informiert worden waren, meldete sich auch der Verursacher. Er hatte den Defekt an seiner mehrere Tonnen schweren Forstmaschine und auslaufendes Bio-Hydrauliköl bemerkt. Die Feuerwehr Hopfau rückte mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften aus. Sie stellten Straßenbeschilderungen mit einem Warnhinweis auf.

