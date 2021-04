Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, TUT) 32-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Denkingen (ots)

Bei einem Unfall in der Straße "Kirchhofen" ist am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein 32 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. An der dortigen Baustelle wurde er von dem VW eines 43-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Er erlitt dadurch mehrere Prellungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 43-jährige Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, meldete sich aber kurz darauf bei der Polizei. Die Beamten nahmen ihm dennoch den Führerschein ab. Sie ermitteln nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Unfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell