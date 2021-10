Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 47 Jahre alter Fahrgast in einem Taxi hat sich am Dienstag (12.10.2021) bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Pragstraße/Löwentorstraße Verletzungen zugezogen. Eine 39 Jahre alte Frau fuhr gegen 21.50 Uhr mit ihrem Mercedes die Pragstraße abwärts und bog nach links in die Löwentorstraße ab. Dabei stieß ihr Mercedes gegen ein Taxi, dessen Fahrer in der Pragstraße Richtung Pragsattel unterwegs war. Rettungskräfte versorgten den Fahrgast und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

