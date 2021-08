Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.08.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Heute Morgen um 06.15 Uhr hat ein 58-jähriger Autofahrer aus Creuzburg auf der B 27 in Höhe des Weidenhäuser Kreuzes in Fahrtrichtung Bad Sooden-Allendorf ein Reh erfasst, welches bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Auffahrunfall; Beide Beteiligte leicht verletzt

Eine 49-jährige Autofahrerin und eine 51-jährige Autofahrerin, beide aus Meißner, befuhren in dieser Reihenfolge gestern Morgen gegen 07.10 Uhr die Landesstraße L 3334 in Richtung Einmündungsbereich der alten Bundesstraße 7. Als die 49-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies die ihr nachfolgende 51-Jährige zu spät und fuhr auf. Die beiden Frauen klagten an der Unfallstelle über Schmerzen im Brust/Wirbelsäulenbereich, wollten sich dann ggfs. aber selbständig in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Traktor mit Mähaufbau versucht Schäden an zwei Autos

Die Beamten der Eschweger Polizei sind gestern Nachmittag mit einem etwas kuriosen Sachverhalt in der Martinstraße in Bad Sooden-Allendorf konfrontiert worden. Gegen 14.25 Uhr hatte zunächst ein aus der Kurstadt stammender 60-jähriger Fahrer eines Traktors/Unimog mit einem Spezialaufbau für Mäharbeiten einen leichten Schaden an einem geparkten Auto verursacht, weil durch dessen Mäharbeiten Steine aufgeschleudert wurden und gegen das Auto einer 54-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf prallten. Der Fahrer des Traktors unterbrach daraufhin seine Mäharbeiten, um mit der Geschädigten hinsichtlich einer Schadensregulierung zu sprechen. Beim Abstellen bzw. Einparken seines Fahrzeugs beschädigte der 60-Jährige dann obendrein noch ein weiteres Fahrzeug der Frau, wodurch ein Schaden von 1400 Euro entstand. Bei dem Verursacher wurde bei dessen Einparkversuch die hintere Beleuchtung mit einem Schaden von 100 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Sontra ermittelt wegen Unfallflucht, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Opel Meriva beschädigt hat. Das Auto stand laut dessen Besitzer im Zeitraum vom 14.08.2021 (12.00 Uhr) bis 17.08.2021 (15.00 Uhr) u.a. an zwei verschiedenen Wanderparkplätzen geparkt, die als Unfallörtlichkeit in Betracht kommen. Zum einen ist dies der Wanderparkplatz in Ringgau-Grandenborn in der Straße "Im Kahren", zum anderen handelt es sich um einen Wanderparkplatz bei dem Gut Boyneburg. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Vorfahrt genommen; Schaden 8300 Euro

Gegen 13.00 Uhr kam es gestern Mittag in der Ortslage von Sontra zu einem Verkehrsunfall. Auf der Oderstraße war ein 54-Jähriger aus Eschwege mit einem Streetscooter (gelbes Elektro- Postzustellerfahrzeug) in Richtung Innenstadt unterwegs und übersah dann einen bevorrechtigten 72-jährigen Autofahrer aus Herleshausen, der von rechts aus Richtung der Straße "Hollenbach" kommend mit seinem Pkw mit Anhänger in die Oderstraße einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde das Postauto mit 5000 Euro und u.a. einem Achsenbruch in Mitleidenschaft gezogen. An dem beteiligten Fahrzeug-Gespann entstand ein Schaden von 3000 Euro am Pkw und 300 Euro am Anhänger.

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 600 Euro; Beteiligte uneinig über Schuldfrage

Am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr kam es auf der Kreisstraße K 20 bei Herleshausen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr, bei dem beide beteiligten Kraftfahrzeuge ihren jeweils linken Außenspiegel einbüßten. Ein 36-Jähriger aus dem Ringgau befuhr die K 20 aus Richtung Herleshausen-Markershausen in Richtung Anschlussstelle L 3423, in der Gegenrichtung war eine 48-jährige Autofahrerin aus Herleshausen unterwegs. Die Autos berührten sich im Bereich ihrer linken Außenspiegel, wodurch an jedem Auto ein Schaden von ca. 300 Euro entstand. Da der Unfallhergang nicht eindeutig zu klären war, mussten die Beamten der Polizei in Sontra letztlich beiden Beteiligten den Vorwurf machen, gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen zu haben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Parkplatzrempler

Ein Unfall beim Einparken ereignete sich auf dem Parkplatz der orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau. Am Mittwoch gegen 12.50 Uhr wollte ein 40-jähriger Autofahrer aus Kassel vorwärts in eine Parklücke einparken, hatte dabei aber offenbar den Seitenabstand zu einem geparkten Fahrzeug falsch eingeschätzt, so dass er an beiden Fahrzeugen einen leichten Streifschaden in noch unbekannter Höhe verursachte.

Polizei Witzenhausen

Scheibe an Pkw eingeschlagen; Schaden 100 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstagabend 20.20 Uhr und Mittwochmorgen 07.00 Uhr haben Unbekannte an einem braunen Ford C-Max die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen und dadurch einen Schaden von ca. 100 Euro verursacht. Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Netto-Marktes im Ritzmühlenweg in Witzenhausen. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Auto mit Anhänger gerät ins Schlingern und kollidiert mit Zugmaschine im Begegnungsverkehr

Am Mittwochmittag kam es gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 451 zwischen Trubenhausen und Hundelshausen. Eine 71-jährige Frau aus Beverungen geriet auf besagter Strecke in Fahrtrichtung Hundelshausen mit ihrem Pkw samt Anhänger in einer leichten Linkskurve ins Schlingern, so dass der Anhänger auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einer ihr entgegenkommenden Sattelzugmaschine kollidierte, die von einem 31-Jährigen aus Bad Pyrmont gefahren wurde. An der Sattelzugmaschine ging daraufhin der linke Außenspiegel zu Bruch, dessen herab fliegende Teile dann auch noch das Auto eines 74-Jährigen aus Kassel in Mitleidenschaft zogen, der auf der B 451 ebenfalls in Richtung Hundelshausen unterwegs war. Die einzelnen Schäden an den beteiligten Fahrzeugen sind noch nicht abschließend beziffert.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell