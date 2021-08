Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.08.2021

Eschwege (ots)

Sachbeschädigung an Schaufenster; Schaden 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagvormittag 11.30 Uhr haben Unbekannte im Alten Steinweg /Ecke Kniegasse in Eschwege die Schaufensterscheibe eines Geschäfts für Ski-Sport beschädigt und damit einen Schaden von ca. 1000 Euro verursacht. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Einbruchsdiebstahl in ehemaliges Firmengebäude; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag wurde ein Einbruchsdiebstahl in ein ehemaliges, jetzt überwiegend leerstehendes, Firmengebäude zur Anzeige gebracht. Nach Angaben des Besitzers, sollen letzte Wochen zwischen Donnerstag 15.00 Uhr und Samstag 13.35 Uhr unbekannte Täter in das Gebäude einer ehemaligen Firma für Pulverbeschichtungen in Eschwege "Am Stedigsrain" eingebrochen sein. Die Täter verschafften sich offenbar Zugang zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster einwarfen. Im Gebäudeinneren randalierten die Unbekannten, ließen nach den ersten Erkenntnissen offenbar aber kein Diebesgut mitgehen. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Friedrich-Wilhelm-Straße /Ecke Hindenlangstraße in Eschwege einen seitlich zur Straße geparkten grauen Ford Kuga an der Fahrerseite beschädigt hat. Der Schaden an dem Kuga beträgt 500 Euro. Der Unfallzeitraum liegt zwischen Montagvormittag 11.00 Uhr und Dienstagmorgen 09.55 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 48-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau hat am Dienstagabend einen Dachs erfasst, als er gegen 22.50 Uhr auf der B 7 von Röhrda in Richtung Netra unterwegs war. Dabei entstand am Auto des Mannes ein Schaden von 350 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Lkw und Pkw kollidieren seitlich; Autofahrerin kommt mit Schwindel ins Krankenhaus

Am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr sind ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Philippstal und eine 26-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau seitlich kollidiert, als der Lkw vom Rasthof in Hessisch Lichtenau kommend auf die Leipziger Straße nach rechts in Richtung Walburg abbiegen wollte. Dabei übersah der 45-Jährige die seitlich neben ihm befindliche Frau in ihrem Pkw. Die Fahrzeuge kollidierten seitlich, ein Schaden ist hier aber noch nicht abschließend beziffert. Die Frau klagte an der Unfallstelle über Schwindelgefühle und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von E-Scooter; Schaden 800 Euro; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Witzenhausen wurde am Dienstagabend der Diebstahl eines E-Scooters zur Anzeige gebracht. Demnach hat im Witzenhäuser Ortsteil Ermschwerd ein offenbar männlicher Täter am Dienstagabend gegen etwa 21.43 Uhr einen schwarzen E-Scooter (Marke: Segway-Ninebot; Modell: Max G30D) im Wert von 800 Euro geklaut. Das Elektrofahrzeug war in der Straße "Vor der Katze" auf dem Hof eines Einfamilienhauses vor einer Garage abgestellt. Gesehen wurde eine männliche, dunkel gekleidete Person, die mit dem Fahrzeug in Richtung Birkenweg verschwand. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

