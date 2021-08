Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus der Tasche gezogen

Letmathe (ots)

Einer 53-jährigen Letmatherin wurde am Montagmorgen in einem Discounter an der Hagener Straße die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Als sie um 11.45 Uhr ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, steckte die Lederbörse nicht mehr in ihrer Tasche. Sie hatte während des kurzen Einkaufs nichts Verdächtiges bemerkt. In der Börse steckten Bargeld, Bankkarte, Ausweis, Kranken- und ADAC-Mitgliedskarte.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die sich insbesondere in heimischen Discountern aufhalten. Deshalb sollten Kunden ihre Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Der in den Einkaufswagen gelegte Einkaufsbeutel ist der allerschlechteste Platz für die Geldbörse. Doch geschickten Tätern gelingt es auch, das Portemonnaie aus Gesäß- oder Jackentaschen zu ziehen. Noch schlechter sind diejenigen dran, die ihre Pin auf die Bankkarte schreiben oder einen Zettel mitsamt Geheimnummer ins Portemonnaie stecken. Immer wieder waren die Täter dann mit Karte und Nummer bereits am Geldautomaten, bevor die Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt haben. (cris)

