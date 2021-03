Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (112/2021) Baucontainer geknackt, Arbeitsmaschinen gestohlen - Mehrere tausend Euro Schaden

Göttingen (ots)

Göttingen, Am Güterverkehrszentrum

26. bis 29. März 2021

GÖTTINGEN (jk) - In der Straße "Am Güterverkehrszentrum" in Göttingen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (26. - 29.03.21) einen Baucontainer aufgebrochen und in der Folge mehrere Motorflex- und Schlagbohrmaschinen gestohlen. Der Gesamtwert der Beute wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell