POL-HL: HL-St. Lorenz Nord- Krempelsdorfer Allee/ Frau auf offener Straße angegriffen - Polizei sucht Zeugen

LübeckLübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck:

Am vergangenen Freitag (20.11.) wurde im Bereich der Krempelsdorfer Allee eine Frau von einem Mann - nach ihren Angaben ihrem ehemaligen Partner - angegriffen. Dieser hatte offenbar die 48-jährige abgepasst und auf sie eingewirkt. Zunächst fasst er die Lübeckerin grob an den Armen und schüttelte dabei die Frau. Dann entriss er ihr die Einkauftasche und sprühte Reizgas ins Gesicht. Der 35-jährige Lübecker flüchtete nach Angaben des Opfers anschließend in Richtung Innenstadt. Die Personalien stehen fest - er wird sich in einem Ermittlungsverfahren u. a. wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen. Die Lübeckerin wurde vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Der Ermittler des 2. Polizeireviers sucht nun Zeugen Der Vorfall war gegen 19:40 Uhr in der Krempelsdorfer Allee gegenüber der Einmündung zur Friedhofsallee. Die betroffene Lübeckerin hat laut um Hilfe geschrienen. Dieses könnte durch Passanten, Radler oder Autofahrer bemerkt worden sein. Möglicherweise hielt sich eine Frau mit einem großen sowie kleinem Hund im Nahbereich auf. Hinweise werden an der 2. Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451-1310 oder per Mail an ED.Luebeck.2PR@polizei.landsh.de erbeten. Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

