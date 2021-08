Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Lager

Plettenberg (ots)

Am Ende hielt die Tür des Lagerraums an der Albert-Schweitzer-Straße stand. Unbekannte hatten zwischen dem 6.8., 16 Uhr, und 9.8., 8 Uhr, versucht, selbige gewaltsam zu öffnen. Dabei richteten sie Sachschaden an. Beute machten sie keine. Die Täter zogen unverrichteter Dinge ab. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill)

