Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec und Werkzeug aus Firma geklaut

Altena (ots)

Diebe haben ihr Unwesen in einem nach dem Flutereignis gesperrten Firmengebäude an der Lüdenscheider Straße getrieben. Das Gebäude ist einsturzgefährdet und darf eigentlich nicht betreten werden. Der Firmeninhaber beging am 28. Juli das Gebäude mit einem Statiker. Dabei fiel ihm auf, dass sowohl ein Werkzeugkoffer der Marke Würth, als auch ein türkisgrünes "Stevens E-Sledge+ ES" Pedelec-Mountainbike entwendet wurden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 16. Juli, 12 Uhr, und dem 28. Juli, 10 Uhr. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute nimmt die Wache Altena unter 02352/9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell