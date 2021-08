Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Heckenbrand

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Versuchter Einbruch/ Kleinteile abgeschraubt/ Wechseltrick

Schrott gestohlen/ Scheiben zerstört

Hemer (ots)

Aus unbekannten Gründen ist am Samstag gegen 3.30 Uhr am Hagedorn eine Hecke in Brand geraten. Nachbarn bemerkten den Brandgeruch und löschten das Feuer, so dass die Feuerwehr nur noch Restarbeiten übernehmen musste.

Zeugen meldeten der Polizei am Freitagabend kurz vor 20 Uhr eine verwirrte Person, die sich im Bereich des Kreisverkehrs an der Europastraße aufhalte. Der Mann sitze oder liege zum Teil auf der Fahrbahn und versuche, Fahrzeuge anzuhalten. Eine Polizeistreife machte sich auf die Suche und traf den 34-jährigen Mann aus Hemer. Um seinen Ausweis zu holen, ging er in seine naheliegende Wohnung. Er versuchte, sich dort einzuschließen. Als die Polizeibeamten ihn festhielten, setzte er sich zur Wehr. Die Polizeibeamten überwältigten ihn. Das Ordnungsamt der Stadt veranlasste nach einer ärztlichen Untersuchung eine Zwangseinweisung. Es wurde eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte geschrieben.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde versucht, in eine Souterrainwohnung Am Alten Weg einzubrechen. Der Täter gelangte nicht in die Wohnung.

Ein 16-jähriger Hemeraner wurde heute Morgen gegen 1 Uhr dabei erwischt, wie er Teile von einem Kleinkraftrad abschraubte. Zeugen beobachten den jungen Mann. Eine weitere Person stand etwas versetzt und schien aufzupassen. Die Zeugen informierten die Polizei. Aufgrund der guten Beschreibungen entdeckte eine Streifenwagenbesatzung An der Werthwiese einen Tatverdächtigen. Der 16-jährige Jugendliche aus Rheda-Wiedenbrück hatte Diebesgut dabei. Auch sein Begleiter, ein 19-jähriger Hemeraner, konnte kurze Zeit später entdeckt werden. Der Jugendliche wurde in der Nacht einem Verwandten übergeben.

Mit einem Wechseltrick erbeutete ein Unbekannter am Freitagmittag das Geld eines 73-jährigen Hemeraners. Der Unbekannte sprach den Senior auf dem Hadamare-Parkplatz an, um angeblich Kleingeld zu wechseln. Dabei griff der Fremde dem Hemeraner in die Geldbörse. Erst als der Unbekannte weggegangen war, bemerkte der Senior, dass ihm Geld fehlte. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Unbekannte haben am Freitag Schrott aus dem Container einer Firma an der Altenaer Straße gestohlen. Zeugen beobachteten gegen 12.45 Uhr zwei Fremde, die sich am dem Container zu schaffen machten und Material in einen weißen Transporter verluden. Einer der beiden Männer war auffallend schlank. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Am Sonntagmorgen wurde am Busbahnhof eine Glasscheibe zerstört. Gegen 1.45 Uhr hörte eine Zeugin ein lautes Knallgeräusch aus Richtung der Haltestelle. Als sie nach der Ursache schaute, sah sie vier Jugendliche, die sich stritten und dann wegliefen. Sie informierte die Polizei. In der Nacht zuvor wurde an der Bräuckerstraße die Scheibe einer Haustür beschädigt. (cris)

