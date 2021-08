Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: An Sitzbank gezündelt/ Gartenmöbel gestohlen

Kierspe (ots)

Unbekannte zündelten am Sonntag gegen 18.50 Uhr an einer Sitzbank in einem Park an der Volmestraße. Die Bank wurde leicht beschädigt.

Am Wochenende, zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen, haben Unbekannte an einem Einrichtungshaus an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße Gartenmöbel gestohlen. Die Möbel waren mit Stahldrähten gesichert. Die Täter durchtrennten die Drähte und entwendeten nach derzeitigem Stand sechs Rattan-Stapelstühle, vier Gartenstühle, eine Kippliege und eine faltbare Sonnenliege. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

