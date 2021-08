Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl im Discounter

Werdohl (ots)

In einem Supermarkt an der Schlacht verschwand Freitag ein iPhone. Ein Werdohler (15) hatte es in seiner Gesäßtasche stecken. Dort zogen es die Täter zwischen 14 und 14.30 Uhr heraus. Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell