Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Aufmerksame Nachbarin vereitelt Autodiebstahl

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht um kurz nach 04.00 Uhr morgens hörte eine 73 Jahre alte Anwohnerin in der Ohagenstraße ungewöhnliche Fahrgeräusche vor ihrem Haus. Als sie aus dem Fenster schaute, bemerkte sie zwei verdächtige PKW auf der Straße. Zeitgleich beobachtete sie eine männliche Person, wie diese sich am PKW ihres Nachbarn zu schaffen machte, während ein anderer Mann in der Nähe stand. Als sie sich durch Rufen bemerkbar machte, stiegen die beiden Männer in einen mutmaßlich roten Kombi und fuhren in Richtung Hannoversche Straße davon. Das zweite Fahrzeug, das nicht näher beschrieben werden konnte, fuhr in gleicher Richtung hinterher. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte die Fahrzeuge jedoch nicht mehr antreffen. Die Polizei bittet nun weitere mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Freitag (12.03.2021) verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, sich zu melden unter 05141/277-215.

