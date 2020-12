Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der B240 am "Eimer Kreuz" - Zeugenaufruf

HildesheimHildesheim (ots)

(bue) Am 10.12.2020 kommt es gegen 10:00 Uhr auf der B240 auf Höhe der Einmündung der Abfahrt der B3 (Fahrstreifen in Richtung Alfeld) zwischen Eime und Gronau zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 36-jährige Salzhemmendorferin habe mit ihrem Pkw VW die B240 von Eime kommend in Richtung Gronau befahren. Der Fahrzeugführer einer wartepflichtigen Sattelzugmaschine habe die Vorfahrt der Pkw-Führerin missachtet und sei von der Einmündung der Abfahrt der B3 auf die B240 in Richtung Gronau eingebogen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe die Salzhemmendorferin nach rechts ausweichen müssen und sei so mit der rechts neben der Fahrbahn beginnenden Schutzplanke kollidiert. An der Schutzplanke und am Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde durch die Kollision glücklicherweise niemand. Der derzeit noch unbekannte Führer der Sattelzugmaschine habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei Elze bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum noch unbekannten Unfallbeteiligten/Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

