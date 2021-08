Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizeibeamter nach Angriff schwer verletzt

Plettenberg (ots)

Weil er Angehörige mit dem Tod bedroht haben soll, musste Freitagabend eine Polizeistreife zur Sundheller Straße ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus hatte der Plettenberger (21) randaliert und gegen eine Tür getreten. Der hoch aggressive und psychisch auffällige Mann musste zur Prüfung einer Zwangseinweisung ins Krankenhaus gebracht werden. Dort angekommen griff er die Polizisten an und musste erneut überwältigt werden. Dabei verletzte sich ein Polizeibeamter (31) so schwer, dass er stationär im Krankenhaus verbleiben musste. Das Ordnungsamt wies den 21-Jährigen zwangsweise in eine psychiatrische Klinik ein. Er muss sich nun wegen Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. (dill)

