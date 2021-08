Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/ Taschendieb/ Stuntroller gestohlen

Iserlohn (ots)

Im Laufe des Sonntagnachmittags sind Unbekannte in eine Wohnung an der Straße Altstadt eingebrochen. Sie durchsuchten das Zimmer und entwendeten Bargeld.

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde in ein Büro am Karnacksweg eingebrochen. Die Täter beschädigten die Eingangstür, durchwühlten die Räume und nahmen mehrere Laptops an sich.

Eine 81-jährige Frau wurde am Samstag zwischen 14 und 14.30 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Baarstraße bestohlen. Während des Einkaufs hatte sie ihre Stofftasche in den Einkaufswagen gelegt. An der Obsttheke ließ sie den Wagen kurz aus den Augen. Diese Gelegenheit muss ein Unbekannter genutzt und die Geldbörse herausgezogen haben. An der Kasse bemerkte die Seniorin das Fehlen. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben vor allem in Discountern. Deshalb sollten Kunden ihre Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Freitag einen Stuntroller aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses Auf dem Kämpchen. (cris)

