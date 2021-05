Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Unfallflucht - geparkter Pkw beschädigt

Badbergen (ots)

Am Dienstagmittag, zwischen 12:15 Uhr und 14:30 Uhr, stand ein weißer Seat MII mit Oldenburger Kennzeichen an der Nordstraße, Höhe Hausnummer 4, geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Seat an der hinteren rechten Fahrzeugecke, grüne Lacksplitter vom verursachenden Fahrzeug blieben vor Ort zurück. Der entstandene Sachschaden wird am Seat auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die ein grünes Fahrzeug in der genannten Zeit wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizei unter 05439/9690.

