Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Nächtlicher Vandalismus

Quakenbrück (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kam es in Quakenbrück gleich an mehreren Stellen zu Sachbeschädigungen. In der Wilhelmstraße wurde die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Noch mehr Schaden entstand allerdings in der "Lange Straße". Auf dem Marktplatz wurde Mobiliar umhergeworfen, mehrere Blumenkübel wurden beschädigt und entlang der Straße wurden unterschiedliche Bepflanzungen herausgerissen. Wer Hinweise zu dem oder den Verursachern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück unter 05431907760.

