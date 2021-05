Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Betrüger erbeuten Bargeld - Zeugen nach Übergabe in der Bergstraße gesucht

Osnabrück (ots)

In Osnabrück wurde eine Seniorin am Dienstag Opfer von Betrügern. Die 82-jährige Dame erhielt gegen 14 Uhr einen Anruf - angeblich von der Polizei. Ihr wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Im diesen Zusammenhang sei festgestellt worden, dass der Unfallwagen nicht versichert sei. Um eine Gefängnisstrafe ihrer Tochter zu umgehen, müsste die Seniorin 85.000 Euro Kautionsgeld aufbringen. Nachdem die ältere Dame am Telefon ihre Tochter verlangte, nahm sie am anderen Ende der Telefonleitung eine weinerliche, weibliche Stimme wahr. Im weiteren Verlauf übten die Täter massiv Druck auf die Seniorin aus und stellten mehrere zeitliche Ultimaten. Die 82-Jährige händigte schließlich zwischen 16 und 17 Uhr in der Bergstraße in Höhe eines Friseursalons (Hnr. 9) einer vermeintlichen Amtsperson Bargeld aus - in dem Glauben ihrer Tochter damit zu helfen. Der "Abholer" wurde als circa 1,70m groß beschrieben und war etwa 25 Jahre alt. Er trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Umhängetasche und stammt vermutlich aus dem südeuropäischen Raum. Außerdem trug der Täter einen schwarzen Mund- Nasenschutz. Nach der Geldübergabe entfernte sich der Täter möglicherweise mit einem weißen Pkw (Limousine) mit getönten Scheiben in Richtung Bismarckstraße. Bei der Größe des Fahrzeuges dürfte es sich um eine Kompaktklasse gehandelt haben. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Geldabholer machen können, oder denen im Bereich der Bergstraße verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, sich zu melden. Hinweise werden unter den Rufnummern 0541/327-2115 oder -3303 entgegengenommen.

