POL-ESW: Katalysator von Pkw abmontiert und geklaut; Schaden 800 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben von einem silbernen VW Polo den Katalysator inkl. des Mittelschalldämpfers abmontiert und geklaut. Das Auto stand zur Tatzeit in der Jestädter Straße in Meinhard-Grebendorf geparkt. Der Diebstahl wurde am Dienstag zwischen 00.00 Uhr und 08.15 Uhr verübt. Der Stehlwert liegt bei 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell