Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen - Motorradfahrer unter Drogeneinfluss ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs (01/2311)

HanhofenHanhofen (ots)

23.11.2020, 00:05 Uhr

Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG leitete die Polizei am Montagmorgen gegen einen 33-jährigen Motorradfahrer aus Hanhofen ein. Dieser sollte gegen 00:05 Uhr nach einer kurzen Nachfahrt an seiner Wohnanschrift einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz der Aufforderung, stehen zu bleiben, entzog er sich der Mann nach abstellen seines Motorrads der polizeilichen Kontrolle, indem er sich in sein Haus flüchtete. Da den Polizeibeamten auf Klingeln durch einen Anwohner geöffnet wurde, gelang es schließlich doch, den Mann zu kontrollieren. Dieser versuchte zwar weiterhin einer Konfrontation mit den Polizeibeamten aus dem Weg zu gehen, in er sich in einem Kleiderschrank versteckte. Dies misslang jedoch. Schnell wurde den Polizeibeamten dann auch der Grund für das Handeln des 33-Jährigen klar. Dieser stand offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Zudem konnten bei ihm als auch in seinem Zimmer Marihuana fest- und sichergestellt werden. Überprüfungen ergaben weiterhin, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem waren an dem nicht zugelassenen Motorrad Kennzeichen angebracht, die nicht für dieses ausgegeben waren. Da der 33-Jährige zudem zur Verhaftung ausgeschrieben war, erfolgte im Anschluss an die Entnahme einer Blutprobe die Überstellung des 33-Jährigen in eine umliegende Justizvollzugsanstalt.

