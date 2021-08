POL-ESW: Pressebericht 13.08.2021 - 2

Polizei Eschwege

Alleinunfall; Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Auf dem Radweg zwischen Eschwege und Niederdünzebach ist ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Wanfried heute Morgen gegen 08.00 Uhr ohne Fremdeinwirkung und aus noch nicht näher bekannten Gründen zu Fall gekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen durch den Sturz eine Gehirnerschütterung, eine Fraktur im Gesichtsbereich und Platzwunden. Nach seiner Erstbehandlung an der Unfallstelle durch Rettungskräfte und Notarzt wurde der 62-Jährige dem Klinikum in Eschwege zwecks der weiteren ärztlichen Versorgung zugeführt.

Polizei Sontra

Zwei Autos stoßen beim Rückwärtsausparken gegeneinander

In der Göttinger Straße in Sontra sind heute Morgen gegen 10.25 Uhr beim Ausparken zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Eine 54-jährige Autofahrerin und ein 68-jähriger Autofahrer, beide aus Sontra, wollten mit ihren Fahrzeugen jeweils rückwärts von gegenüberliegenden Straßenteilen in den fließenden Verkehr der Göttinger Straße ausparken und kollidierten dann in der Fahrbahnmitte im jeweiligen Heckbereich. Da beide Verkehrsteilnehmer den jeweils anderen übersehen zu haben scheinen, leiteten die Beamten der Polizei Sontra gegen beide Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Der Unfallschaden ist noch nicht abschließend beziffert.

