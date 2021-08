Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 13.08.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag 10.00 Uhr und Donnerstag 16.00 Uhr ist in Bad Sooden-Allendorf in der Straße "Langer Weg" bei einem silbernen Audi Q 3 der linke Hinterreifen von unbekannten Tätern platt gestochen worden. Der Schaden liegt bei 200 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Auto im Vorbeifahrern gestreift; Schaden 4700 Euro

Am Donnerstagnachmittag hat eine 34-jährige Autofahrerin aus Großalmerode einen Unfall verursacht, als sie gegen 15.15 Uhr in der Gemarkung Meißner-Vockerode von der Gaststätte Kupferbach bzw. dem Barfußpfad kommend auf dem schmalen Zufahrtsweg einem entgegenkommenden Pkw auswich. Dabei streifte die Frau dann den geparkten Wagen einer 77-Jährigen aus Witzenhausen. Am Auto der Verursacherin entstand dabei ein Schaden von 3500 Euro, das geparkte Fahrzeug wurde mit einem Schaden von 1200 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Bus streift Auto im Vorbeifahren; Schaden 1000 Euro

Gestern Mittag gegen 12.30 Uhr hat ein 63-jähriger Busfahrer aus Sontra aus Unachtsamkeit einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter eines 31-Jährigen aus Witzenhausen beschädigt, als er in Eschwege die Bahnhofstraße (B 249) in Richtung Innenstadt befuhr. Sowohl an dem Omnibus als auch an dem Kleintransporter entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von je 500 Euro.

Beim Einparken Pkw gestreift; Schaden 800 Euro

Einen Unfall beim Einparken verursachte am Donnerstagvormittag eine 48-jährige Autofahrerin aus Wanfried. Die Frau wollte gegen 11.20 Uhr in der Brückenstraße in Eschwege vorwärts in eine Parklücke einparken und streifte hierbei das geparkte Auto einer 47-Jährigen aus Eschwege. Dabei entstand ein Schaden von 200 Euro am Auto der Verursacherin und in Höhe von 600 Euro an dem geparkten Pkw.

Polizei Witzenhausen

Autofahrer beschädigt Gartentor beim Einparken; Schaden 2000

Einen Schaden von insgesamt 2000 Euro verursachte ein 34-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen, als er am Donnerstag gegen 11.35 Uhr mit seinem Auto im Witzenhäuser Ortsteil Hubenrode in der Neufriemer Straße einparken wollte. Der 34-Jährige kollidierte hierbei aus Unachtsamkeit leicht mit einem Gartentor. Das Tor selbst blieb bei der Kollision unbeschädigt, an der Beifahrerseite des Pkw entstand allerdings ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell