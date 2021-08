Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 12.08.2021 - 2 -

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 200 Euro; Polizei sucht Zeugen

Heute Mittag wurde eine Sachbeschädigung an einem blauen Renault Clio bei der Polizei in Witzenhausen zur Anzeige gebracht. Das Auto stand zur Tatzeit im Werner-Eisenberg-Weg auf einem Parkplatz geparkt. Die unbekannten Täter zerkratzten zwischen dem 01.08.2021 (18.00 Uhr) und dem 12.08.2021 (09.00 Uhr) die hintere Tür der Beifahrerseite. Der Schaden wird auf 200 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Klein-Lkw streift VW Transporter im Vorbeifahren; Schaden 350 Euro

Am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr hat ein 65-jähriger aus Witzenhausen mit seinem Klein-Lkw einen parkenden VW Transporter gestreift und dadurch einen Schaden von 350 Euro verursacht. Der Mann war mit seinem Kleintransporter auf der Wartebergstraße aus Richtung der Straße "Am Frauenmarkt" kommend in Richtung Wolfshecke unterwegs, als er den am rechten Fahrbahnrand parkenden VW Transporter im Bereich des linken Außenspiegels aus Unachtsamkeit touchierte. Bei dem Verursacher entstand dadurch ein Schaden von 50 Euro am Kofferaufbau, der Schaden an dem VW Transporter wird auf 300 Euro beziffert.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell