POL-ESW: Geklauter Tresor von Bischhäuser Landmaschinenfirma im Wald aufgefunden; Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Einbrecher waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Betrieb für Landmaschinen im Steinweg in Bischhausen eingebrochen. Aus den dortigen Räumlichkeiten hatten die Täter einen größeren Standtresor geklaut und mit einem ebenfalls an sich gebrachten Firmenwagen (weißer Sprinter) vom Tatort weggeschafft. Das benutzte Fahrzeug ließen die Täter später in Bischhausen in der Straße Lehmkaute (Ortsausgang in Richtung Kirchhosbach) zurück.

Im Verlauf des gestrigen Nachmittags meldeten Spaziergänger der Polizei dann den Fund eines aufgebrochenen Tresors auf einem Waldweg an der Grenze Stölzinger Höhe (WMK) / Dankeröder Höhe (LK Hersfeld/Rotenburg).

Beamte der Polizei in Eschwege suchten dann den beschriebenen Fundort auf, der sich von der Ortschaft Waldkappel-Gehau kommend in Richtung Dankerode (OT v. Rotenburg a.d.F.) ziemlich genau auf der Kuppe etwa 200 Meter in einem rechtsseitig gelegenen Waldweg (nahe der Landesstraßen L 3226 / L 3249) befindet.

Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich bei dem aufgefundenen Behältnis um den bei dem Einbruch geklauten Tresor der Landmaschinenfirma aus Bischhausen. Die Beamten nahmen den Tresor vor Ort in Verwahrung und mussten aufgrund der Größe auch einen Abschleppdienst zwecks Abtransport anfordern.

Die Kriminalpolizei in Eschwege, die hinsichtlich des Einbruchs in Bischhausen die weiteren Ermittlungen übernommen hat, erhofft sich nach wie vor Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Klärung des Falls beitragen können.

Von Bedeutung sind in dem relevanten Tatzeitraum des Einbruchs (Dienstag, 18.30 Uhr bis Mittwoch 06.50 Uhr) zum einen Beobachtungen und verdächtiger Fahrzeugverkehr im Bereich der Tatörtlichkeit im Steinweg in Bischhausen bzw. am späteren Auffindeort des Sprinters in der Lehmkaute. Darüber hinaus kommt nun auch dem Auffindeort des Tresors an der oben beschriebenen Örtlichkeit eine maßgebliche Bedeutung zu, so dass verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich für die Ermittler ebenfalls wichtig wären.

Hinweise in dem Fall nimmt die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

