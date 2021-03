Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Hamm und der Polizei Hamm: Sperrung des nördlichen Santa-Monica-Platzes

Hamm-Mitte (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 19. März, 22 Uhr und Samstag, 20. März, 6 Uhr, wird die Einfahrt der nördlich gelegenen Parkfläche des Santa-Monica-Platzes gesperrt. Zusätzlich wird dort während dieser Zeit ein Halt- und Parkverbot (Verkehrszeichen 283) eingerichtet.

Die Stadt Hamm und die Polizei Hamm verständigten sich gemeinsam auf diese Maßnahme, um eine spürbare Lärmreduzierung in der Innenstadt zu erreichen. In der Vergangenheit kam es in dem Bereich des Parkplatzes zu teils erheblichen Lärmbelästigungen von Personen und Fahrzeugen der sogenannten "Poser-Szene" - damit reagieren Stadt und Polizei auf Beschwerden der Anwohner. Einsatzkräfte der Polizei Hamm werden die Einhaltung überwachen und bei Verstößen konsequent einschreiten.

Nach dem heutigen Einsatz wird entschieden, ob die Sperrmaßnahmen zielführend waren und in den Abend- und Nachtstunden an Freitagen und Samstagen während des Lockwowns künftig fortgeführt werden.(hei)

