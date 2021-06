Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Farbschmierereien an Kraftwerk - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 08.06.2021, bis Dienstag, 15.06.2021, beschmierten Unbekannte in Aftersteg, in der Talstraße, die Fassade eines Kraftwerkes mit mehreren Schriftzügen in roter und schwarzer Farbe. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 8890-0, sucht Zeugen, welche sachdienlichen Hinweise geben können.

