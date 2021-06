Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: In Wohnwagen eingebrochen - zwei Tatverdächtige flüchten mit Fahrrädern

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 22.06.2021, gegen 22:15 Uhr, sind zwei Unbekannte zwischen Tiengen und Gurtweil in einen Wohnwagen eingebrochen. Der Eigentümer kam zufällig an seinem Wohnwagen vorbei, als er Geräusche hörte und erkannte, wie zwei Personen mit Fahrrädern flüchteten. Am Wohnwagen waren die Scheiben eingeschlagen, die Türe aufgebrochen und die Schränke durchwühlt worden. Gestohlen wurde nichts. Der Polizeiposten Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

