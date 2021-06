Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Auto überschlägt sich in Erzingen - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Ein Auto hat sich am Dienstagabend, 22.06.2021, in Klettgau-Erzingen überschlagen. Verletzt wurde niemand. Gegen 22:35 Uhr war ein 24-jähriger Autofahrer in der Straße Steinbuck auf eine Verkehrsinsel geraten. In der Folge prallte sein Auto gegen eine Straßenlaterne und überschlug sich. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich unversehrt aus seinem schwer demolierten Wagen befreien. Am Skoda des Mannes entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 20000 Euro. Die Straßenlaterne wurde komplett zerstört und noch am Abend vom Energieversorger abgebaut. Der Rettungsdienst war mit Notarzt und einem Rettungswagen im Einsatz, die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen.

