Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall - Frau leicht verletzt

Selm (ots)

Am 07.05.2021 (Fr.) befuhr gegen 17:40 Uhr eine 21-jährige Selmerin mit ihrem Pkw die Kreisstraße von Bork aus kommend in Fahrtrichtung Selm. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Hierbei prallte das Fahrzeug seitlich gegen drei Bäume. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf den dortigen Radweg geschleudert, bis das Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung stehen blieb. Die Feuerwehr wurde aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe hinzugezogen. Die Fahrerin verletzte sich durch den Unfall leicht. Es entstand Sachschaden.

