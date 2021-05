Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Tageswohnungseinbruch

Schwerte (ots)

Am 07.05.2021 (Fr.) in der Zeit zwischen 13:40 Uhr und 17:00 Uhr, kam es in der "Wandhofener Straße" in Schwerte zu einem Einbruch in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck und Werkzeuge.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02307 921 3320 oder 921 0.

