Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - PKW Diebstahl - roter Mazda CX 5 entwendet

Schwerte (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (06.05.2021) haben unbekannte Täter vom Außengelände eines Autohauses an der Grünstraße einen roten Mazda CX 5 ohne Zulassung entwendet. Zum Verlassen des Geländes hoben sie ein Zaunelement heraus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell