Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit verletzter Person - Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab

Bergkamen (ots)

Aus bisher noch unklarer Ursache verletzte sich ein 20-jähriger Bergkamener Motorradfahrer bei einem Alleinunfall auf dem Westenhellweg am Donnerstagabend schwer.

Gegen 21.05 Uhr fuhr er auf dieser Straße in Richtung Lünen und kam ca. 300 Meter hinter dem Kraftwerk nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr dabei eine angrenzende Böschung herunter und kam in dem daran anschließenden Waldstück zu Fall. Auf Grund der Schwere seiner Verletzungen wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall kam es zu einem Flurschaden und einem Totalschaden am Motorrad. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 4 000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell