POL-WHV: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Täter montieren u.a. Heizungsrohre und Dachrinnen ab - ist das Vorgehen bzw. der Abtransport der Ware aufgefallen? Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 04.10.l2020, fiel einem Zeugen auf, dass in der Kirchreihe bei einem leerstehenden Einfamilienhaus ein Fenster offenstehen würde. Außerdem gab der aufmerksame Zeuge an, dass die Dachrinnen fehlen würden. Nach Alarmierung der Polizei konnte bei der Tatortaufnahme folgender Sachstand in Erfahrung gebracht werden: Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit vom 29.09.-04.10.2020 in das Einfamilienhaus eingedrungen, indem zuvor ein Fenster aufgehebelt wurde. In den zurzeit leerstehenden Räumen des Hauses wurden die Heizungsrohre abmontiert und entwendet, nahezu alle Kabelstränge aus dem Sicherungskasten abgeschnitten und abisoliert, um an das Kupfer zu gelangen. Außerdem müssen die Unbekannten aus einem oberen Fenster geklettert sein, um an die Dachrinnen der Gaube zu gelangen, die ebenfalls abmontiert und entwendet wurden. Da dieses Vorgehen, insbesondere der Abtransport des Diebesgutes aufgefallen sein dürfte, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen, denen an der Tatörtlichkeit bzw. in der Nähe verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

